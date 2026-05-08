大会は違えど、２年連続での決勝進出だ。FAカップを制し、1861年にクラブ創立以来、初のタイトル獲得をした昨季に続いて優勝なるか。現地５月７日に開催されたカンファレンスリーグ準決勝（ECL）第２レグで、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスが、シャフタールとホームで対戦。先週の第１レグは３−１で快勝したなか、この日も２−１で勝利し、２戦合計５−２でウクライナの強豪を撃破した。前回対戦で１ゴール１アシスト