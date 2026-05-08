タレントの重盛さと美さんは5月7日、自身のInstagramを更新。イメチェンした姿を披露しました。【写真】重盛さと美の新ヘアスタイル「可愛さのインパクト凄い」重盛さんは「改めてまして…髪の毛切りましたっ」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。暗髪のミディアムヘアにイメチェンしています。また、「#髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」のハッシュタグの通り、ショート丈の白いニットトップスの下からはくびれたウエスト