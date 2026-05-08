タレントのユージが8日、都内で行われたブランドリユースショップ「BRAND OFF SHIBUYA」「Rodeo Drive SHIBUYA」オープニングイベントに出席。自身も驚いたというタレント・JOYとの共通点を明かした。【写真】査定額は…？妻へプレゼントしたというネックレスを披露するユージ2店舗は、渋谷センター街に旗艦店としてきょう8日に同時オープン。オープニングイベントでは、ユージが持ち込みのブランド品を公開査定することに。ユ