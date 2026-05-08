お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾（36）が8日、Xで結婚を報告した。【Xより】「まだまだ未熟な動物園ではございますが…」裏アカの結婚報告文永見は「鈴原動物園」というアカウントで「「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」とつづった文書を投稿。その上で自身のアカウントで「裏アカにてご報告があります」と