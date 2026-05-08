4人組ガールズグループのKISS OF LIFEが8日、千葉・幕張メッセで開催されている「KCON JAPAN 2026」のアーティストステージでパフォーマンスを行った。昨年日本デビューを果たしたグローバルグループ。この日は黒と紫を基調としたタイトな衣装に身を包み、「Lucky」「Igloo」「Sticky」などをパフォーマンス。抜群のスタイルやビジュアル、息の合ったダンスでファンを熱狂させた。KCON JAPANは12年から毎年開催している韓国のカル