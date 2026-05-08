マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2の最終話が、でMCUドラマ史上最高クラスの評価を獲得している。 シーズン2第8話「サザンクロス」は、本記事時点でIMDbユーザー評価9.5／10を記録。これは、これまでMCUドラマの単独エピソードとして高く評価されてきた「ロキ」シーズン2最終話「大いなる目的」の9.5と並ぶ最高評価だ。「サザンクロス」スコアは一時9