格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の父の死でつらい思いをした娘サランちゃんの話が胸を締め付ける。5月8日、韓国で放送されるKBS2のバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』では、秋山成勲の妻でありサランちゃんの母、モデルSHIHOの日常が捉えられる。【写真】サランちゃん、祖父を恋しがり撮影中に号泣秋山とSHIHOにとって、4月は特別な月だ。2023年4月、秋山の父が心臓麻痺で急逝したからだ。SH