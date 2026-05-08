5月8日 発表 メルカリは、マクドナルドが5月15日から販売するハッピーセット「ちいかわ」のおもちゃについて、出品禁止を決定した。 5月15日・29日にマクドナルドから販売されるハッピーセット「ちいかわ」のおもちゃについては、「販売開始直後の取引の増加によるトラブルの発生、取引されるお客さまへの誹謗中傷の発生など、マーケットプレイス内の安心・安全が損なわれる可能性がある