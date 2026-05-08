ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン、ALD1）が「KCON JAPAN 2026」のステージに登場し、グローバル活動の勢いを加速させる。ALPHA DRIVE ONEは、本日（5月8日）から10日までの3日間、千葉・幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2026」に、デビュー後初めて出演する。【写真】ALD1、日本のコンビニで“爆買い”「イケメン集団が…」彼らは8日と9日のステージに登場。グループ特有のエネルギッシュな魅力と完成度の高いパフォー