ウェンディーズ･ファーストキッチンは、夏の新商品･第1弾として、5月14日から看板メニューである「ウェンディーズチリ」をアレンジしたオリジナルバーガー4種を全店で販売する。ウェンディーズ･ファーストキッチンでは例年、牛ひき肉やチリビーンズ、スパイスなどを配合した人気サイドメニュー「ウェンディーズチリ」をアレンジしたオリジナルバーガーを販売している。今年はバーガー用のソースの粘度を調整し、よりウェンディーズ