メルカリは、マクドナルドが5月15日から販売するハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録について、5月15日午前5時から一定期間、「メルカリ」と「メルカリShops」での出品を禁止する。販売開始直後に取引が増え、トラブルや利用者への誹謗中傷などが発生する可能性があると判断した。対象となるのは、マクドナルドが5月15日・29日に発売し、6月11日まで販売を予定しているハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録。過去に販売されたハ