【ちんまりレオパードゲッコー】 5月19日～ 順次発売 価格：1回300円 「ちんまりレオパードゲッコー」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ちんまりレオパードゲッコー」を5月19日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、レオパードゲッコー（ヒョウモントカゲモドキ）をデフォルメし