テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）が７日に放送され、ＭＣの山里亮太が浮かれる場面があった。この日は元乃木坂４６で３月に第１子出産を発表した松村沙友理、人気グループ「ＪＯ１」の河野純喜と佐藤景瑚がゲスト出演。番組内では好みのタイプへトークが発展した。ここで松村が「私、単純に太ってるでもいいんですけど、大きい人の方が好きなんです。あまり筋肉は…お相撲さんみたいな」と発