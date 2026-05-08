再審制度を見直す自民党の会議がきのう結論を持ち越したことをうけ、再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉・ひで子さんはあらためて検察の抗告の全面禁止を求めました。再審制度の見直しを盛り込んだ刑事訴訟法改正案をめぐり法務省は7日、検察の抗告を「原則禁止」とする修正案を自民党の会議で示しました。しかし、自民党議員からは実効性を担保するため「付則」ではなく法律の柱である「本則」に記載することを強く求める声が相