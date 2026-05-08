JR東海はゴールデンウィーク期間の東海道新幹線の利用者数が去年よりも4％上回ったと発表しました。JR東海によりますと、4月24日から5月6日までの13日間で新幹線を利用した人は493万2000人で去年に比べ4パーセント増加しました。利用者が最も多かったのは、下りが5月2日の29万7000人。上りが5月6日の31万1000人となっています。静岡駅発着の「ひかり」の自由席の最高乗車率は、下りが150％上りが140％でした。JR