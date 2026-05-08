中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月8日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は7日の記者会見で、日本国内で高市政権による憲法改正の企てに抗議する声が広がっているとして、右翼勢力による改憲推進や「再軍事化」加速が人心を得ず、強い警戒と反対を招いていると強調した。林氏は日本各地で数万人が抗議活動に加わり、戦争放棄を宣言した憲法第9条を改正する政府案に反対したことについて質問を受け、