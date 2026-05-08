グローバルグループ・ENHYPENが7日、グループ公式キャラクター「ENCHIN（エンチン）」をリリースした。【個別カット】シンクロ率が高い！メンバーが考案した「ENCHIN」ENHYPENはグループ公式SNSを通じて公式キャラクター「ENCHIN」を紹介するイラストを公開。WONCHU（JUNGWON）、NoxStar（JAY）、JAKEY（JAKE）、SnoWe（SUNGHOON）、KISHU（SUNOO）、PU-NI（NI-KI）の6人のキャラクターによる愛らしいビジュアルは、メンバーと