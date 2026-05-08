タレントのユージが8日、都内で行われたブランドリユースショップ「BRAND OFF SHIBUYA」「Rodeo Drive SHIBUYA」オープニングイベントに出席。妻へプレゼントしたネックレスを査定した。【写真】ドキドキ…真剣な顔で査定を見守る菊地亜美＆ユージ2店舗は、渋谷センター街に旗艦店としてきょう8日に同時オープン。オープニングイベントでは、ユージが持ち込みのブランド品を公開査定することに。ユージが持参したのは、妻へプ