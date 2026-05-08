初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレスVol.39THEFIRSTTIGERMASK45thAnniversary―佐山サトル50周年記念大会―は27日、後楽園ホールで行われる。同大会の第1弾対戦カードを発表。レジェンド選手権試合60分1本勝負で第21代王者の黒潮TOKYOジャパン（プロレスリングアップタウン）に関根“シュレック”秀樹（ボンサイ柔術）が挑戦する。4月28日に行われた「初代タイガーマスクストロングスタイルプ