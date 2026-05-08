X JAPANのYOSHIKIさんが、アメリカのエンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体「Entertainment Community Fund」より、同団体の最高栄誉である「Medal of Honor」を受賞することが発表されました。【写真を見る】【 YOSHIKI 】日本人アーティストとして初の快挙「心より光栄に思います」116年の歴史を誇る“米エンタメ界最高栄誉”を受賞へ「Entertainment Community Fund Medal of Honor」は、芸術・エンターテインメ