８日午前８時１５分頃、福岡県大牟田市草木で、「クレーンが倒れた」と１１９番があった。県警大牟田署によると、クレーン車の荷台に積んだ鉄板が落下し、男性作業員（６０歳代）が下敷きになった。男性は病院に搬送されたが、意識不明の重体という。発表では、落下した鉄板は２枚（約６００キロ）。クレーン車は市道で作業中で、大型蓄電池を設置予定だった用地に倒れた。クレーンで重り（約１７トン）を持ち上げる際に横転し