ユージ（38）が8日、東京・渋谷で9日にオープンのブランドリユースショップ「BRAND OFF SHIBUYA」「Rodeo Drive SHIBUYA」オープニングイベントに出席。席上で、14年2月に結婚した妻にプレゼントしたネックレス2本を公開査定にかけた。菊地亜美（35）と一緒に出席したユージは、1本目を手に「カルティエ。1粒のダイヤが付いていて18金。妻と出会った16年前に買った。この時のボーナスが15万円。おごることが、なかなかできない、格