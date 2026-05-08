Googleは、ウェアラブル製品の新モデル『Google Fitbit Air』を発表した。日本国内ではGoogleストアにて5月7日より予約販売を開始し、5月26日に発売される。価格は16,800円（税込）。 【画像あり】3種のバンドに4種のカラーバリエーション 『Google Fitbit Air』は、Fitbitシリーズの中で最小サイズとなる画面のないトラッカーだ。「ぺブル」と呼ばれる小型本体にセンサー技術を搭載し、24時