私（レイコ、55歳）は夫（エイジ、57歳）と次男（カイト、高3）との3人暮らし。長男（リクト）は大学進学に伴い家を出ました。他県に住む義母（カツエ、87歳）が倒れて入院するなか、義兄（タカオ、61歳）夫婦と姪（マホ、30代）が義母のお見舞いや家事ができない義父（ショウゾウ、86歳）のサポートをしてくれています。うちは義両親からリクトの学費を援助してもらっていますが、「カイトが受験で大変」と言って関わっていません