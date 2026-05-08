米国女子ツアーが公式インスタグラムを更新。岩井明愛&千怜の岩井ツインズがダンスを披露する動画を投稿した。【動画】岩井ツインズが躍るKATSEYEの最新ナンバー「PINKY UP」2人が踊っているのは米国の6人組ガールズグループ「KATSEYE（キャッツアイ）」が今年4月にリリースした「PINKY UP」のエンディング部分だ。アップテンポのリズムに乗ってエネルギッシュなダンスを完コピしている。これまでも岩井ツインズは「踊ってみた