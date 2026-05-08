きょう8日に映画『ひつじ探偵団』が日米同時公開。6日には公開直前イベントが都内で行われ、俳優の永尾柚乃と、お笑いコンビ・ガンバレルーヤのよしことまひるが登場。この日限りの特別ユニット「メェ〜メェ〜ズ（Mehh-Mehh's）」が結成された。【画像】ステージ上を“わちゃわちゃ”するひつじたち3人は、ひつじをイメージした可愛らしい衣装で登壇 。衣装について永尾は「モフモフした感じが大好きで、どこを見てもすぐ“ひ