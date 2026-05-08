サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN新世界」（日プ新世界）の練習生50人が8日、千葉・幕張メッセで開催されている「KCON JAPAN 2026」のXステージに登場した。JO1やME：Iなどを輩出した人気オーディションの第4弾。この日は平日の午前ながらファンが殺到。観覧エリアの外までファンであふれ、練習生の一挙手一投足に歓声が起きていた。ステージでは1人10秒のPRコーナーや、指定された人数に集まってグループを作る