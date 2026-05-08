タレント福留光帆（22）が、7日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。カッコいいと思う芸人を明かした。女性出演者が普段言えないことを打ち明けるトーク企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を放送。恋愛に積極的という福留は「マジで芸能界って出会いなくないですか？ホンマにないんですけど」と嘆いた。盛山晋太郎から「どのジャンルの人がいいの？」と聞かれると「それ