1人の夫を共有する3人の妻たちが、それぞれ「私は夫を殺しました」と口にする――その不穏な告白の裏に隠された真実とは。伝説のフェイクドキュメンタリー『放送禁止』シリーズの劇場版第4弾となる映画『放送禁止 ぼくの3人の妻』が、フジテレビの動画配信サービス・FODで、都度課金型での独占配信を8日からスタートした。『放送禁止 ぼくの3人の妻』同作は、2003年4月からフジテレビの深夜に放送され、カルト的人気を博してきた『