【その他の画像・動画等を元記事で観る】動画投稿サイトを中心に活動するクリエイターチーム・MARUMOCHI from HoneyWorksが手掛ける音楽プロジェクト『M学園』。2026年5月3日(日)竹芝ニューピアホールにて開催されたイベント「M学園歌謡祭 其の弐 -ゆめうさナイトパレード-」のオフィシャルレポートが到着した。『M学園（仮）』から次のステージへ。熱狂と絆が深まった「M学園歌謡祭 其の弐 -ゆめうさナイトパレード-」レポート202