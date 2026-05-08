【モデルプレス＝2026/05/08】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが5月8日、都内で行われた『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES』（宝島社／4月22日刊行）の刊行記念イベントに出席。写真集で挑戦したことを明かした。【写真】紅白出場7人組アイドル、地元でのすっぴん姿◆村川緋杏、写真集は「3億点」「メンバー全員で写真集に点数をつけるとしたら？」と聞かれると、村川緋杏は「3億点です」とにっこり。「来年は