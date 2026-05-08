消防によりますと、8日午後1時ごろ、福岡市東区で「煙が上がっている」と119番通報がありました。FBSの情報カメラでは、大量の黒煙が上がっているのが確認できます。現場は、道路の高架下とみられます。消防が消火にあたっています。FBSのヘリからの映像では複数のタイヤが確認できます。通報では当初、住所は「福岡市東区東浜」とされていましたが、その後、現場は「福岡市東区箱崎ふ頭」と判明しました。