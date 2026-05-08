モデルで女優の冨永愛（４３）が８日、自身のインスタグラムを更新。パートナーの俳優・⼭本一賢との２ショットを公開した。７日に第２子出産をＳＮＳで報告したばかりの冨永は、「パートナーであり私の最大の理解者山本一賢さん料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフ」とつづり、サングラスに黒のロングコート姿で並んで歩く写真をアップ。「いつも心からのサポートをありがとう」と感謝を記し、