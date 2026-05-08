球場に掲げられている日本野球機構（NPB）の旗プロ野球で「危険なスイング」をした打者を退場などの処分対象にする方向で日本野球機構（NPB）が検討していることが8日、分かった。11日に行われる12球団との実行委員会で承認されれば、今シーズン途中からでも適用される。打者の手からバットが離れて他者に当たった場合などが「危険なスイング」に当たるという。状況や回数などに応じて警告、退場の処分が科される。4月16日に