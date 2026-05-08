岩手県大槌町で８日、ウニ漁が解禁され、漁師たちがかごいっぱいのウニを水揚げした。解禁は先月２７日の予定だったが、同町で発生した山林火災の消火活動に影響する可能性があったため延期となっていた。火災現場に近い吉里吉里（きりきり）漁港では、午前４時半頃に多くの小型船が一斉に出港。漁師たちは箱眼鏡で水中をのぞきながらウニを網ですくい、水揚げ後は漁港で殻から身を取り出していた。火災で盛岡市の親戚宅に避難