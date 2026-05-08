5月8日、京都ハンナリーズは、伊佐勉ヘッドコーチと選手5名と2026－27シーズンの契約継続に合意したと発表した。前田悟と川嶋勇人は、新たに来シーズンを含む複数年契約を締結した。 伊佐HCは沖縄県出身の56歳。2007年に当時bjリーグに所属していた琉球ゴールデンキングスで指導者キャリアをスタートすると、2016年のBリーグ開幕以降は琉球のみならずサンロッカ