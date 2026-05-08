ナブテスコが大幅続伸。東海東京インテリジェンス・ラボは７日、同社株の目標株価を５６６０円から６１５０円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「アウトパフォーム」を継続した。引き上げの要因として（１）産業用ロボット向けに精密減速機の売り上げが好調（２）海外の自動ドアの売り上げが予想に反して増加（３）２６年１２月期業績の上振れ期待が強まった――ことなどを挙げている。同証券