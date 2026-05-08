ケーズホールディングスが後場急伸し、年初来高値を更新した。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比１３．８％増の３０５億円としていることや、年間配当計画を前期比２円増配の４８円としていることが好感されているようだ。 売上高は同３．３％増の７８５０億円となる見通し。２７年４月に省エネ基準が引き上げられることに伴うエアコンの駆け