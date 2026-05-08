アヒージョ【画像を見る】アヒージョとは？名前の意味や「オイルが主役」の正しい食べ方レストランやバルで見かける、グツグツと熱いオリーブオイルに具材が浸されたアヒージョ。味はもちろん見た目もおしゃれで人気の料理ですが、実は自宅でも手軽に作れるんです。ここでは、アヒージョの基本から、知っておきたい正しい食べ方、そして失敗せずに美味しく作るためのプロのコツまでを徹底解説します。■アヒージョとは？ スペイン