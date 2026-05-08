ソニー・クリエイティブプロダクツは5月1日に、同社がソニーグループのモビリティ事業部門と開発し、ソニーから提供を予定しているクルマ用AIエージェントの「顔」となるキャラクターの新ネーミングを、「ウィシェフ＆ラズミュー」に決定したと発表した。●新ネーミング決定を記念して新コンテンツが続々登場ウィシェフとラズミューは、「みんなが笑っていればスイーツはもっとおいしくなる！」との考えから、2人で最高のパフ