徳島ヴォルティスは8日、ゲルト・エンゲルス監督の解任を発表。後任として、大谷武文AD（アカデミーダイレクター）が就任することを併せて伝えている。ゲルト・エンゲルス氏は1957年4月26日生まれの現在69歳。横浜フリューゲルス最後の指揮官は、Jクラブを率いて天皇杯を2度制覇したほか、アセノ・スポーツクラブ（現：水戸ホーリーホック）や滝川第二高校、INAC神戸レオネッサなどでも活躍し、日本サッカー界の発展に大きく寄