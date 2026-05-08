J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Bで、最後に勝利したのは11節の甲府戦。以降の４試合で、藤枝はいずれも敗れている。直近の15節・福島戦は、先制しながらも追いつかれ、１−１で迎えたPK戦を３−４で落とした。福島戦の翌日に、藤枝の槙野智章監督が自身のインスタグラムを更新。「いつも素晴らしいサポートをありがとうございます」と書き出し、以下のように続ける。「我々は歩みを止めません。今できることを