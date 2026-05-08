ＩＨＩ [東証Ｐ] が5月8日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比42.8％増の1609億円に拡大し、従来予想の1250億円を上回って着地。27年3月期も前期比2.5％増の1650億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は23円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は15.0％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の