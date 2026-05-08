ＮＴＴ [東証Ｐ] が5月8日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比3.7％増の1兆370億円に伸びたが、27年3月期は前期比5.5％減の9800億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比0.1円増の5.4円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比25.7％減の1109億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.8％→6.2％に悪化し