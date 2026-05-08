8日13時現在の日経平均株価は前日比376.57円（-0.60％）安の6万2457.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は604、値下がりは912、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は259.06円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン が92.52円、アドテスト が69.99円、ファストリ が37.81円、信越化 が32.68円と続いている。 プラス寄与度トップはファナック