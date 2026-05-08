中山製鋼所 [東証Ｐ] が5月8日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比40.8％減の48億円になり、27年3月期も前期比58.4％減の20億円に大きく落ち込む見通しとなった。4期連続減益になる。 同時に、前期の年間配当を13円→14円(前の期は40円)に増額し、今期も前期比6円増の20円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21.9％増の18.4億円に伸び、売上