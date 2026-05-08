東邦チタニウム [東証Ｐ] が5月8日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比24.6％減の47.3億円に減ったが、従来予想の36億円を上回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.0％増の15.5億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の7.9％→6.7％に悪化した。 株探ニュ