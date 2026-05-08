アオイ電子 [東証Ｓ] が5月8日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比73.7％増の7億2800万円に拡大したが、27年3月期は前期比58.8％減の3億円に大きく落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は5700万円の赤字(前年同期は4億4600万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-3.7％→-1.2％に改善した。 株探ニュース