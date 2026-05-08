日伝 [東証Ｐ] が5月8日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.7％増の74.6億円になり、27年3月期も前期比4.5％増の78億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比30円増の100円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.1％増の23.4億円に伸びたが、売上営業