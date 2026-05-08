システムズ・デザイン [東証Ｓ] が5月8日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比26.6％増の6億円になり、27年3月期も前期比7.9％増の6.5億円に伸びを見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.5％増の1.9億円に伸び、売上営業